Villabate riapre il Cinema teatro della Palme | ospite d’onore il regista Giuseppe Tornatore

Dopo anni di chiusura, il Cinema Teatro delle Palme di Villabate riapre le sue porte, riportando al centro della comunità un luogo di cultura e tradizione. Il sindaco annuncia con entusiasmo il ritorno di questo simbolo storico, pronto a ospitare eventi, proiezioni e incontri, rafforzando il legame tra passato e presente. Un nuovo inizio che rinnova l’impegno di Villabate nella promozione della cultura e della partecipazione collettiva.

