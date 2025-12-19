Villabate riapre il Cinema teatro della Palme | ospite d’onore il regista Giuseppe Tornatore
Dopo anni di chiusura, il Cinema Teatro delle Palme di Villabate riapre le sue porte, riportando al centro della comunità un luogo di cultura e tradizione. Il sindaco annuncia con entusiasmo il ritorno di questo simbolo storico, pronto a ospitare eventi, proiezioni e incontri, rafforzando il legame tra passato e presente. Un nuovo inizio che rinnova l’impegno di Villabate nella promozione della cultura e della partecipazione collettiva.
Dopo anni di chiusura, torna finalmente in funzione il cinema Teatro delle Palme. Il sindaco del Comune di Villabate annuncia il ritorno di un luogo identitario, simbolo della memoria collettiva e della storia culturale della città, uno spazio di incontro, visioni e partecipazione che viene. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
