Christian De Curtis racconta Cartoline | l’EP nato da un taccuino e diventato un messaggio sul rispetto

Christian De Curtis presenta il suo nuovo EP, intitolato “Cartoline”. Nasce da un taccuino e si trasforma in un messaggio diretto sul rispetto. In un’epoca di smartphone e notifiche, l’artista sceglie di tornare alle cose semplici: un jukebox che suona, la sabbia sotto i piedi e il mare come testimone. Un progetto che invita ad ascoltare con attenzione, senza distrazioni digitali.

Un jukebox che canta, la sabbia ancora tiepida sotto i piedi, il mare come unico testimone. Niente notifiche, niente schermi, solo presenza. È da questa immagine che prende forma “Cartoline”, il nuovo progetto di Christian De Curtis: un racconto autobiografico che rievoca un’estate in Sardegna nel 2006 e che oggi ritorna in musica con un EP disponibile in quattro versioni diverse. “Cartoline” non è soltanto una canzone-ricordo. È una riflessione lucida su come è cambiato il modo di conoscersi, di piacersi, di restare vicini. Un confronto silenzioso tra due epoche: quella in cui si parlava guardandosi negli occhi e quella in cui, troppo spesso, le relazioni passano attraverso uno schermo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

Christian De Curtis racconta un amore autentico, lontano dalla mediaticità digitale.

