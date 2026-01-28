Choc a Roma turista minorenne molestata in metro

Una minorenne è stata molestata in metro a Roma. La ragazza era con i genitori quando un uomo l’ha avvicinata e ha approfittato del momento di distrazione della famiglia. L’uomo ha iniziato a palpeggiarla e ha tentato di baciarla, ma la vittima si è opposta. La polizia sta indagando sulla vicenda e cerca l’uomo.

Roma, 28 gennaio 2026 – Ha agganciato la vittima approfittando di un momento di distrazione dei suoi genitori, poi ha iniziato a palpeggiarla cercando di vincere la sua resistenza nel tentativo di baciarla. L'uomo, un ventottenne originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla Polizia di Stato ed è ora in carcere, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata. Non nuovo a questo genere di comportamenti, era stato già denunciato due anni fa dagli agenti del Commissariato di P.S. Viminale per un episodio analogo commesso ai danni di una donna mentre si trovava a bordo del suo stesso autobus.

