Chiara Ferragni la foto con mamma Marina dice tutto E su Fedez | Mi sono sentita abbandonata
Chiara Ferragni condivide una foto con sua madre Marina, riflettendo sui recenti momenti familiari. Dopo due anni complessi, la sua narrazione si concentra su un percorso di ricostruzione e relazione. La figura di Fedez rimane al centro di un dialogo sincero, evidenziando le sfide affrontate e il desiderio di ripartire con rinnovata serenità. Un quadro di crescita personale e familiare che segna un nuovo capitolo.
Dopo due lunghi anni “molto duri”, sono lontani i tempi in cui non si parlava d’altro che della “caduta della casa Ferragnez”. Lo scandalo legato al Pandoro Gate, scoppiato a dicembre 2023, si è ufficialmente concluso il 14 gennaio 2026: Chiara Ferragni è stata prosciolta. Prima di entrare in tribunale, si era detta fiduciosa, e in effetti è una parola che ha spesso usato nei confronti della giustizia. Al suo fianco, una figura per lei importantissima, colei che è riuscita a tenerla in piedi: mamma Marina Di Guardo. Chiara Ferragni, la foto con mamma Marina: l’incubo è finito. Look composto, sguardo provato: Chiara Ferragni, all’arrivo al tribunale di Milano, poche ore prima della sentenza, si è fermata solo per un rapido scambio con i giornalisti presenti. 🔗 Leggi su Dilei.it
