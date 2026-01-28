Chi vincerà gli Australian Open 2026? Le quote dei bookmaker parlano chiaro… E per le semifinali…

Questa sera si conosceranno i primi risultati delle semifinali degli Australian Open 2026, in programma venerdì a Melbourne. Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic, mentre Carlos Alcaraz sfiderà Alexander Zverev. I due incontri promettono spettacolo e potrebbero decidere chi andrà in finale.

Si è delineato il quadro delle semifinali degli Australian Open 2026, che andranno in scena venerdì 30 gennaio sul cemento di Melbourne: Jannik Sinner se la dovrà vedere contro il serbo Novak Djokovic, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz incrocerà il tedesco Alexander Zverev. Appuntamento non prima delle ore 04.30 per la prima semifinale, mentre la seconda si disputerà non prima delle ore 09.30 (la distribuzione deve ancora essere definita). Il fuoriclasse altoatesino sarà atteso dal 24 volte Campione Slam, che ha già battuto a livello di semifinale in tornei di questo calibro tra Roland Garros, Wimbledon e proprio Australian Open (nel 2024). 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Australian Open 2026 sarà trasmesso in diretta e in chiaro sul canale NOVE, secondo un documento del gruppo Discovery.

Chi vincerà gli Australian Open 2026? Alcaraz e Sinner favoriti ma... non in una speciale scommessaDebutto contro il francese Gaston per Jannik che va a caccia del terzo titolo a Melbourne. Gioco aperto su vittoria finale e Ace realizzati ... tuttosport.com

Musetti sfida Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open 2026: chi vincerà?Lorenzo Musetti si prepara a confrontarsi con Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open 2026. Scopri tutti i dettagli e le statistiche della partita che promette di essere emozionante! notizie.it

Dopo 2 set fantastici contro #djokernole dominati totalmente 6/4 6/3 #lore_musetti é stato costretto al ritiro nel quarto di finale agli #australianopen PECCATO LOLLO - facebook.com facebook

#Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com