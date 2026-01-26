Dopo il primo ascolto delle canzoni di Sanremo 2026, si delineano le prime impressioni. Trenta brani, trenta artisti, e un giudizio iniziale che evidenzia più nostalgia che picchi di novità. Questa fase preliminare permette di avere un quadro generale senza giudizi affrettati, offrendo un’analisi sobria e obiettiva delle proposte in gara, in attesa delle successive fasi di valutazione.

Ed eccoci al rito molto profano del primo ascolto, e della prima pagella, di Sanremo 2026. Un ascolto solo, secco, trenta canzoni una dopo l'altra, trenta big, e presunti tali, dell'italica canzonetta, pronti a partire per la terra dei cachi. Carlo Conti promette un "bouquet di fiori colorato, vario, profumato", ma si potrebbe parlare piuttosto di un minestrone riscaldato, con alcune, rare, materie prime eccellenti. Nulla per cui strapparci i capelli, insomma, che già sono pochi, ma nemmeno un livello inferiore alle ultime edizioni, insomma. Di seguito le pagelle per ogni artista in gara al Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Festival di Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: più nostalgia che picchi

Ecco le anteprime delle 30 canzoni di Sanremo 2026, tra artisti noti come Tommaso Paradiso, Fedez, Arisa, Malika Ayane, Ermal Meta e Fulminacci.

Analizziamo le prime impressioni delle 30 canzoni di Sanremo 2026, valutando senza giudizi definitivi.

