Chi è Diaby tutto sul nuovo obiettivo dell’Inter | PSG Leverkusen numeri e quel record…

Moussa Diaby potrebbe lasciare il PSG per approdare all’Inter. Il calciatore francese ha già fatto parlare di sé con i suoi numeri e il record, e ora sembra pronto a tornare in Italia, questa volta con la maglia nerazzurra. La trattativa è ancora in fase di sviluppo, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

Chi è Diaby. Moussa Diaby potrebbe essere pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera e, per lui, significherebbe anche un ritorno in Serie A. L'esterno offensivo francese arriva da una stagione nella Saudi Pro League in cui ha messo insieme numeri tutt'altro che banali: 2 gol e 5 assist, dati che raccontano solo in parte il suo impatto in un contesto calcistico molto diverso da quello europeo. Il legame con l'Italia, però, non è affatto una novità. Dopo il percorso nelle giovanili del Paris Saint-Germain, Diaby fece il suo debutto nel calcio professionistico proprio nel nostro campionato, collezionando due presenze con il Crotone nel 2017 sotto la guida di Walter Zenga.

