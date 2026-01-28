Champions League ultima giornata | ecco gli obiettivi di Inter Atalanta Napoli e Juve

Questa sera si chiude la fase a gironi della Champions League. Inter, Atalanta, Napoli e Juve scendono in campo con obiettivi diversi, tutti legati ai risultati degli altri incontri. Decine di combinazioni possibili decideranno chi passa e chi invece dovrà accontentarsi di giocare in Europa League o di salutare la competizione. La tensione è alta e ogni partita può cambiare tutto.

(Adnkronos) – Ultima giornata di Champions League. Decine di combinazioni possibili e il destino di Inter, Atalanta, Napoli e Juve legato anche ai risultati degli altri. Si gioca oggi mercoledì 28 gennaio, con tutte le partite in contemporanea alle 21. Pochissime le certezze già acquisite: Arsenal e Bayern Monaco sono già qualificate agli ottavi, mentre Villarreal, Kairat Almaty, Eintracht Francoforte e Slavia Praga sono già eliminate. Tutte le altre si giocano le chance di passare alla fase successiva, direttamente o attraverso i play-off. L'Atalanta può entrare nelle prime 8 Per entrare tra le prime 8, l'Atalanta (tredicesima a 13 punti) deve vincere a Bruxelles contro l'Union St.

