Mariana D' Amico di Casa a prima vista | Sembravo invincibile poi davanti alle telecamere sono crollata A 22 anni firmavo contratti con il pancione

Mariana D'Amico, protagonista di Casa a Prima Vista, condivide per la prima volta la sua esperienza di fragilità e determinazione. Agente immobiliare, madre e imprenditrice, racconta come, nonostante l'apparenza di invincibilità, abbia affrontato momenti di vulnerabilità, anche davanti alle telecamere. La sua storia evidenzia il valore della forza interiore e della resilienza di una donna che ha costruito tutto da sola, senza rinunciare alle sfide della vita.

