Ecco lo scivolo per disabili il risultato dopo una segnalazione

Da salernotoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Pacifico ad Agropoli è stato installato uno scivolo per disabili, risultato di una segnalazione da parte di Cristian D'Urso, che ha fornito anche una foto come prova. Questa modifica mira a migliorare l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità nella zona, rispondendo alle esigenze segnalate dalla comunità locale.

Scivolo per persone disabili in via Pacifico ad Agropoli. Alla nostra redazione ha scritto Cristian D'Urso, con tanto di foto a testimonianza della sua importante segnalazione.La segnalazione“Ad Agropoli un'altra conquista ottenuta - scrive - purtroppo solo dopo segnalazioni ed esposti. Infatti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

ecco lo scivolo per disabili il risultato dopo una segnalazione

© Salernotoday.it - Ecco lo scivolo per disabili, il risultato dopo una segnalazione

Leggi anche: L’amichettismo dei Fratelli d’Italia: ecco lo scivolo d’oro per l’uomo di Ciocchetti nella Asp Asilo di Savoia

Leggi anche: "Grande soddisfazione per questo risultato, segnalazione partita dal territorio"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.