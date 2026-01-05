Ecco lo scivolo per disabili il risultato dopo una segnalazione
In via Pacifico ad Agropoli è stato installato uno scivolo per disabili, risultato di una segnalazione da parte di Cristian D'Urso, che ha fornito anche una foto come prova. Questa modifica mira a migliorare l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità nella zona, rispondendo alle esigenze segnalate dalla comunità locale.
Scivolo per persone disabili in via Pacifico ad Agropoli. Alla nostra redazione ha scritto Cristian D'Urso, con tanto di foto a testimonianza della sua importante segnalazione.La segnalazione“Ad Agropoli un'altra conquista ottenuta - scrive - purtroppo solo dopo segnalazioni ed esposti. Infatti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: L’amichettismo dei Fratelli d’Italia: ecco lo scivolo d’oro per l’uomo di Ciocchetti nella Asp Asilo di Savoia
Leggi anche: "Grande soddisfazione per questo risultato, segnalazione partita dal territorio"
La rampa disabili ora funge anche da scivolo per l'acquapark cittadino. Manca solo il bagnino. A proposito Buona Vigilia x.com
Alla fine della serata con i ragazzini maleducati della "Napoli bene" si scopre che uno dei contestatori aveva parcheggiato in contro senso sulle strisce pedonali e davanti lo scivolo per disabili. Gli amici invece di redarguirlo hanno circondato la macchina per c - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.