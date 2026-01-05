Ecco lo scivolo per disabili il risultato dopo una segnalazione

In via Pacifico ad Agropoli è stato installato uno scivolo per disabili, risultato di una segnalazione da parte di Cristian D'Urso, che ha fornito anche una foto come prova. Questa modifica mira a migliorare l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità nella zona, rispondendo alle esigenze segnalate dalla comunità locale.

