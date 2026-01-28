Cei chiusi i lavori Consiglio episcopale permanente Le parole di mons Baturi

Questa mattina si sono conclusi i lavori del Consiglio episcopale permanente. Mons. Baturi, il segretario generale della Cei, ha fatto il punto sulle decisioni prese e sugli argomenti affrontati durante l’incontro. La riunione si è svolta a porte chiuse, con alcuni membri che hanno lasciato il palazzo senza rilasciare dichiarazioni.

In primo piano il Consiglio episcopale permanente. Oggi pomeriggio si sono chiusi i lavori. A fare il punto il segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, che ha toccato varie tematiche, dalla situazione internazionale all' escalation di violenza nel nostro Paese che segna i legami familiari e i rapporti fra i giovani. Il servizio di Nicola Ferrante

