Cei al via Consiglio permanente Card Zuppi apre i lavori

Oggi si è aperto il Consiglio episcopale permanente della Conferenza Episcopale Italiana, con l’intervento di apertura del cardinale presidente Matteo Zuppi. L’incontro si svolge in un momento di confronto e riflessione sulla missione della Chiesa in Italia, coinvolgendo i vescovi in un dialogo volto a definire le priorità pastorali e sociali del settore.

Si è aperto nel pomeriggio il Consiglio episcopale permanente della Cei, introdotto dal cardinale presidente Matteo Zuppi. Al centro dei lavori la situazione internazionale, le recenti vicende di cronaca, il fine vita e il prossimo referendum sulla giustizia.

