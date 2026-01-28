Catania nascosta | la città segreta

Questa domenica mattina, alle 9.30, l’Associazione Guide Turistiche di Catania apre le porte di una città diversa dal solito. Organizzano una passeggiata culturale che porta i partecipanti alla scoperta dei luoghi nascosti e meno noti di Catania. È un’occasione per vedere la città con occhi nuovi e conoscere storie e angoli che normalmente restano fuori dal circuito turistico.

L'Associazione Guide Turistiche di Catania organizza, domenica 1 Febbraio alle h. 9.30, una passeggiata culturale alla scoperta della città nascosta. Entreremo nei palazzi della Catania barocca per scoprire le meraviglie archeologiche che nascondono, in un viaggio a ritroso nella storia della nostra città prima del 1693. Cosa aspettarti? Una guida qualificata ti spiegherà la storia della città e visiteremo insieme alcuni dei più importanti monumenti storici come il teatro antico e l'anfiteatro romano.

