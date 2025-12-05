Nascosta per 11 giorni l' amico Dragos | Io e Tatiana eravamo d' accordo chiedo scusa | Piatti da lavare e la stanza segreta | la casa
La versione che l'amico trentenne, Dragos Ioan Gheormescu, ha fornito ai carabinieri giovedì sera. Tatiana è tornata a casa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Tg2. . #Tatiana era nascosta nella mansarda del suo amico a #Nardò, in provincia di #Lecce. La 27enne era scomparsa da 10 giorni. "La nostra avventura era di comune accordo", le parole del ragazzo che l'ha ospitata - facebook.com Vai su Facebook
La vicenda di #Tatiana. Scomparsa a Nardò per 11 giorni, è viva e sta bene: era nascosta in una mansarda, aiutata dall'amico Dragos. Sui motivi del presunto allontanamento volontario i familiari dicono: "Racconterà lei quando se la sentirà". Simona Decina # Vai su X
Trovata viva Tatiana Tramacere: il video prima della sparizione e le scuse dell’amico Dragos - Tatiana Tramacere ritrovata dopo 11 giorni: l'amico Dragos Gheormescu si scusa, spunta il video della sera della scomparsa. Si legge su notizie.it
Tatjana Tramacere atrasta dziva: video no briža pirms vinas pazušanas un vinas drauga Dragosa atvainošanas - Tatiana Tramacere ritrovata dopo 11 giorni: l'amico Dragos Gheormescu si scusa, spunta il video della sera della scomparsa. Secondo notizie.it
Il disordine, i piatti sporchi e i mozziconi di sigaretta: ecco il minuscolo appartamento dove Tatiana Tramacere si è nascosta per 11 giorni – Il video - La gioia del fratello: «Non le chiederemo di raccontarci, lo farà lei quando vorrà» ... Lo riporta open.online
Scomparsa per 11 giorni, Tatiana Tramacere ritrovata a pochi metri da casa: il giallo si fa ancora più fitto - La 27enne si trovava in un abbaino collegato alla mansarda dell’amico, la ricostruzione resta incerta: versioni, testimonianze e immagini aprono nuovi interrogativi. Secondo notizie.tiscali.it
Tatiana Tramacere ritrovata a Nardò: la ricostruzione degli ultimi 11 giorni - Tatiana Tramacere, 27 anni, scomparsa lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata nella serata di ieri nell’abitazione del suo amico Dragos- Come scrive msn.com