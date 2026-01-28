Castellammare | residenti lanciano oggetti contro i ladri loro rispondono a colpi di pistola

Nella notte a Castellammare di Stabia tre ladri sono stati colti sul fatto durante un furto in una casa. I residenti, esasperati, hanno lanciato oggetti contro di loro, e i ladri hanno risposto aprendo il fuoco con una pistola. La situazione si è fatta subito tesa e nessuno si è fatto male, ma la paura è alta.

Spari nella notte a Castellammare di Stabia (Napoli): tre ladri, scoperti durante un furto in casa, avrebbero esploso diversi colpi per coprirsi la fuga. Castellammare, raid nel «palazzo del defunto»: ladri sparano contro i residenti A rompere i piani dei banditi è stata la reazione coraggiosa, quanto rischiosa, dei residenti. Accortisi della presenza degli estranei, gli inquilini della palazzina hanno dato l'allarme urlando e ... Castellammare, ladri in casa di un uomo morto a maggio: spari in aria durante la fuga Ieri sera tre malviventi sono entrati nell'appartamento disabitato e privo di oggetti di valori, prima occupato da un uomo deceduto nel maggio scorso. I residenti della palazzina in ...

