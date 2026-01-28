Cassarello si prepara a cambiare volto durante il carnevale di Follonica. Questa volta, il quartiere ha deciso di puntare sull’intelligenza artificiale, portando in strada il carro intitolato

"Where is my mind?". ‘Dove va la mia mente?". E’ questa la domanda che si pone il quartiere di Cassarello per questa edizione del carnevale di Follonica. Una domanda profonda, che fa indubbiamente pensare perchè l’ intelligenza artificiale sta per stravolgere le menti di tutti. Nata in silenzio, dentro un circuito. E che adesso sta imparando, osservando, calcolando e imitando. E poi non dorme, non dimentica e non ha dubbi. All’inizio era soltanto utile, poi è diventata veloce. "Abbiamo puntato su questo tema perchè molto attuale - ha affermato il presidente del rione Cassarello, Mario Buoncristiani - Ci piaceva fare qualcosa di diverso dalle nostre abitudini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cassarello, uno sguardo al futuro. Ecco il carro "Where is my mind?". L’Intelligenza artificiale in strada

