Mind Captioning | l’intelligenza artificiale che descrive ciò che vediamo attraverso il cervello

Immaginate di guardare un video. Ora immaginate che una macchina, analizzando la sola attività del vostro cervello, sia in grado di descrivere con parole ciò che i vostri occhi stanno vedendo. Non è più fantascienza, ma il traguardo raggiunto da un team di neuroscienziati e ingegneri, che segna un punto di svolta epocale nel campo delle interfacce cervello-computer. La tecnica è stata battezzata “mind captioning” – o “ descrizione mentale ” – e rappresenta uno degli avanzamenti più significativi verso la decodifica dei contenuti percettivi del pensiero umano. I risultati, pubblicati su Science Advances e riportati da “Nature”, non si limitano a identificare parole chiave sconnesse, ma generano frasi complesse e contestualmente accurate, avvicinandosi a quella che potrebbe essere, in un futuro non troppo lontano, una trascrizione in tempo reale del nostro flusso di pensiero. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Mind Captioning: l’intelligenza artificiale che descrive ciò che vediamo attraverso il cervello

News recenti che potrebbero piacerti

Läksin lollusi tegema. Kui mind pikalt pole, tahendab- midagi tuli bLike - facebook.com Vai su Facebook

OnePlus e l’intelligenza artificiale: ecco Plus Mind, la nuova funzione AI che non ti farà dimenticare nulla! - OnePlus ha ufficialmente lanciato Plus Mind, la novità che segna un punto di svolta nel modo in cui gestiamo informazioni e contenuti su smartphone. Segnala hwupgrade.it

OnePlus AI: la nuova era dell'intelligenza artificiale personalizzata con Plus Key e Mind Space - Il cuore pulsante di questa rivoluzione è il Plus Key, l'evoluzione naturale dello storico Alert Slider che ha caratterizzato i dispositivi OnePlus per anni. Da hwupgrade.it

Plus Mind espande l’intelligenza artificiale di OnePlus 13 - Non poteva mancare neppure OnePlus nel valzer per AI: il produttore ha appena annunciato il debutto di Plus Mind, uno strumento basato sull’intelligenza artificiale pensato per semplificare la ... Secondo macitynet.it