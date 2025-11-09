Mind Captioning | l’intelligenza artificiale che descrive ciò che vediamo attraverso il cervello

Pantareinews.com | 9 nov 2025

Immaginate di guardare un video. Ora immaginate che una macchina, analizzando la sola attività del vostro cervello, sia in grado di descrivere con parole ciò che i vostri occhi stanno vedendo. Non è più fantascienza, ma il traguardo raggiunto da un team di neuroscienziati e ingegneri, che segna un punto di svolta epocale nel campo delle interfacce cervello-computer. La tecnica è stata battezzata  “mind captioning”  – o “ descrizione mentale ” – e rappresenta uno degli avanzamenti più significativi verso la decodifica dei contenuti percettivi del pensiero umano. I risultati, pubblicati su Science Advances  e riportati da “Nature”, non si limitano a identificare parole chiave sconnesse, ma generano frasi complesse e contestualmente accurate, avvicinandosi a quella che potrebbe essere, in un futuro non troppo lontano, una trascrizione in tempo reale del nostro flusso di pensiero. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

