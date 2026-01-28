Caso Liceo Righi | accuse di censura e repressione

A Roma, si fa sempre più insistente la polemica sul Liceo Righi. Gli studenti e alcuni insegnanti accusano la scuola di censura e repressione, mentre il preside respinge le accuse. La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra chi chiede più libertà di espressione e chi difende l’ordine scolastico. La discussione coinvolge anche la politica, con varie voci che si schierano sulla questione.

Liceo Righi, il caso che scuote Roma: “Non è pluralismo, è repressione”. Un episodio che sta facendo discutere il mondo della scuola e della politica. Al Liceo Righi di Roma si è svolta un’iniziativa che ha ospitato figure note per posizioni negazioniste sul genocidio a Gaza, senza alcun contraddittorio previsto. Una scelta che appare ancora più controversa se confrontata con quanto accaduto nei mesi precedenti: allo stesso istituto era stato infatti negato un incontro con lo storico Ilan Pappé, tra le voci più autorevoli sul tema dei diritti del popolo palestinese, proprio in nome della necessità di garantire un confronto equilibrato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

