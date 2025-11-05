Aggressione neofascista al liceo Righi occupato individuati e perquisiti 3 giovani di Lotta studentesca

Sono in corso le indagini della Digos della Questura di Roma sugli attacchi al liceo Righi occupato. I poliziotti hanno individuato e perquisito tre giovani del movimento di estrema destra Lotta studentesca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

