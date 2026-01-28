Caso Leuci | La maggioranza scivola sull' urbanistica minoranze unite escono dall' aula

La seconda serata di dibattito in consiglio comunale si è conclusa con un confronto acceso tra maggioranza e minoranze. La maggioranza ha avuto difficoltà a rispondere alle domande sull’urbanistica dell’area Leuci, portando alcuni consiglieri a uscire dall’aula. La situazione si è fatta tesa, e il dibattito si è spostato su un fronte più acceso del solito. I contrasti tra le parti sono ormai evidenti e rischiano di complicare ulteriormente le decisioni sul futuro di quell’area.

La segreteria cittadina e Caravia: "Area strategica trattata come pratica ordinaria. Emendamenti dell'ultimo minuto per sanare contraddizioni. Gestione all'ultimo minuto inaccettabile, FI perno dell'alternativa" La seconda serata di dibattito consiliare dopo Otolab e Icam ha segnato un punto di svolta politico: il cortocircuito della maggioranza sull'area Leuci. Un comparto che il territorio considera strategico, ma che l'amministrazione ha trattato al pari di una qualsiasi pratica di rigenerazione urbana, dimostrando una preoccupante carenza di visione e di metodo. Di fronte a scelte calate dall'alto, le minoranze e le componenti civiche hanno risposto con un'azione di squadra compatta. Sulla Leuci FI Lecco perno dell'opposizioneLecco (Lècch) - La segreteria provinciale di Forza Italia denuncia che la seconda serata di dibattito consiliare in comune a Lecco, dopo Otolab e Icam, ha segnato «il cortocircuito della maggioranza s ...

