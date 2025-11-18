Regionali Campanile | Fico e Cirielli due facce della stessa medaglia

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Il confronto andato in onda su Sky Tg24 conferma ciò che sosteniamo da tempo: Roberto Fico ed Edmondo Cirielli sono due facce della stessa medaglia, uniti dagli stessi interessi e privi di una ricetta per la parte più debole della popolazione campana. Registriamo, peraltro, che evitano di confrontarsi con gli altri quattro candidati”. Lo dice il c andidato governatore della Campania con la lista Per, Nicola Campanile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Campanile: “Fico e Cirielli, due facce della stessa medaglia”

