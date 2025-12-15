Emergenza casa in Umbria l' Ater vara piano costruzioni | nuovi alloggi manutenzioni bandi e richieste
L'emergenza abitativa in Umbria si aggrava, con un crescente numero di famiglie, anche con redditi stabili, impossibilitate a sostenere i costi degli affitti privati. Per far fronte a questa situazione, l'Ater ha approvato un nuovo piano di interventi che comprende la costruzione di alloggi, manutenzioni, bandi e richieste, per rispondere alle esigenze della popolazione.
L'emergenza casa è un fenomeno sociale in forte aumento in tutta la regione. Sono sempre di più le famiglie, anche con lavori regolari, che non possono permettersi i costi degli affitti determinati dal mercato privato. La richiesta di alloggi a canone agevolato o sociale si aggira intorno alle. Perugiatoday.it
Bando della Regione Umbria per aquisto alloggi da destinare a edilizia sociale [UMBRIA NEWS]
Case popolari, in Umbria altri 435 alloggi. Morosità incolpevole tra i problemi principali - 2030 segna un boom nel 2025 con 153 alloggi in ristrutturazione, quasi il doppio rispetto a marzo, e in totale oltre 430 un ... umbria24.it
Dall'Ater 435 alloggi contro l'emergenza abitativa in Umbria - L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria contrasterà l'emergenza abitativa con il finanziamento di 435 alloggi, tra ristrutturazioni (232) e nuovi (203), con un investim ... ansa.it
