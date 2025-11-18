Stadio-clinica fumata grigia al Tar Ma a gennaio si entra nel merito della vicenda
Fumata “grigia” al Tar sulla vicenda stadio clinica. La Regione Umbria ha infatti ritirato la richiesta di sospensiva cautelare della determina del Comune di Terni, chiedendo di “entrare nel merito” dei contenuti del documento: si torna dunque in aula il prossimo 27 gennaio.Si passa dunque. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
