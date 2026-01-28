Carnevale a Villa d' Adige

Questa domenica a Villa d'Adige si svolge il Carnevale, un appuntamento che torna ogni anno con balli, carri e cibo tradizionale. La festa attira molte famiglie e curiosi che vogliono trascorrere una giornata di allegria prima dell’inizio della quaresima. Le strade si riempiono di maschere colorate e musica, mentre i volontari preparano stand con dolci e piatti tipici. La comunità si riunisce per divertirsi e mantenere viva questa tradizione.

l'1 febbraio 2026. Annualmente ritorna questa festa con grandi divertimenti e del buon cibo per festeggiare in questi giorni che precedono la quaresima.

