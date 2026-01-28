Caos lavori stradali nel Municipio II residenti e commercianti | Siamo stanchi di essere invisibili

Residenti e commercianti del Municipio II si sono ritrovati di nuovo nel caos a causa dei lavori stradali. I cittadini si lamentano: “Siamo stanchi di essere invisibili”. Cantieri aperti, rumori, disagi e poca attenzione da parte delle autorità. La protesta del Comitato No Brt continua, mentre le strade restano bloccate e le attività commerciali soffrono. La situazione sembra senza fine, e chi vive in zona chiede più rispetto e risposte concrete.

Continua la protesta condotta dal Comitato No Brt nella zona. In attesa della presentazione del Piano comunale per i parcheggi, i cittadini tornato a contestare strategia e programmazione dei lavori pubblici “Ancora cantieri. Ancora caos. Ancora zero rispetto per residenti e commercianti”. Sono queste le parole con cui i rappresentanti del Comitato No Brt - Municipio II tornano a protestare. La tensione è salita con l'avvio di nuovi lavori lungo le strade della zona. Nonostante sia in arrivo l'atteso Piano Sosta comunale (sarà presentato venerdì 30 gennaio), la situazione nel Municipio II è vissuta con preoccupazione e angoscia da residenti e commercianti.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Municipio II

A Ferrara, la riduzione dei posti auto e l’aumento delle tariffe negli stalli a pagamento hanno portato a un incremento di veicoli abusivi negli stalli bianchi riservati ai residenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Municipio II

Argomenti discussi: Firenze, niente caos per i lavori su ponte al Pino, disagi per i passeggeri dei treni; Lavori di rifacimento della pavimentazione in via Cavour, ecco i divieti fino al 10 febbraio; Cantieri e caos sull’A14, le misure di Autostrade per limitare i disservizi; Cantieri Bari 2026: mappa dei disagi e proroga lavori via Caldarola fino al 24 febbraio.

Cantieri Bari 2026: mappa dei disagi e proroga lavori via Caldarola fino al 24 febbraioIn cinque chilometri sette cantieri diversi, con tanto di restringimenti, rallentamenti, semafori lampeggianti e lunghe code. Gli orari di punta a Bari stanno diventando un incubo per le ... quotidianodipuglia.it

Bari, lavori nel Tribunale al Libertà: lunghissime code, un concerto di clacson e multe a rafficaIl comitato: «La comunicazione su lavori e disagi non è stata chiara». Code in città anche in strada San Giorgio. Ansia da Brt In via Brigata Regina: si perderanno molti posti auto ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Lavori stradali alla "carlona" in atto durante l'uscita degli studenti, caos in centro https://ebx.sh/SfLM0k - facebook.com facebook