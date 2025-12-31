Abusivi negli stalli bianchi I residenti | Siamo stanchi Non troviamo parcheggi

A Ferrara, la riduzione dei posti auto e l’aumento delle tariffe negli stalli a pagamento hanno portato a un incremento di veicoli abusivi negli stalli bianchi riservati ai residenti. Questa situazione crea difficoltà quotidiane per chi vive nel centro, costretto a confrontarsi con una crescente presenza di automobili non autorizzate. La questione evidenzia le sfide legate alla gestione del parcheggio e alla tutela delle aree riservate ai residenti.

La sfida ormai quotidiana tra residenti e abusivi. Da quando all’ ex Mof di Ferrara sono diminuiti i posti auto e le tariffe degli stalli a pagamento sono raddoppiate, i parcheggi, con le linee bianche, riservati ai residenti del centro, sono diventati terra di conquista. "Se faccio l’errore di prendere l’auto, quando torno trovo una macchina senza tagliandino nel mio posto. Poi mi tocca girare un’ora per trovare un parcheggio. Succede da quando l’ex Mof, dopo il restyling, è stato ridotto e i posteggi a pagamento costano il doppio", sottolinea Marco, un residente di via Ripagrande. Gli fa eco Massimo Raimondi che dal 2005 abita nella stessa strada: "In via Ripagrande succede di tutto: oltre a chi occupa gli stalli dei residenti, c’è chi attraversa la zona a traffico limitato senza il permesso o chi imbocca contromano, sia con l’auto che con il monopattino, via Boccaleone Santo Stefano con l’obiettivo di raggiungere via Piangipane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

