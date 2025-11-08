Tumori Schillaci | Lotta contro il cancro priorità di Governo e ministero Salute

Messaggio del ministro alla cerimonia inaugurale del 27esimo Congresso nazionale dell'Aiom Roma, 7 nov. (Adnkronos Salute) - "La presenza del presidente Mattarella testimonia ancora una volta la profonda attenzione che le istituzioni pongono alla lotta contro il cancro, che rappresenta una pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tumori, Schillaci: "Lotta contro il cancro priorità di Governo e ministero Salute"

Contenuti che potrebbero interessarti

Dal primo trapianto di cuore pediatrico alla prima terapia genica per i tumori solidi, il Bambino Gesù è da sempre “l’Ospedale dei casi difficili”. La storia dei suoi primi 40 anni come #IRCCS è stata celebrata oggi durante l’evento “la Ricerca X la Cura” nella sed - facebook.com Vai su Facebook

Ricostruzione del seno dopo un tumore, in Italia solo per 1 donna su 2. Sicpre, procedura a carico del Ssn. Schillaci, ricostruire il seno dopo il tumore è essenziale #ANSA - X Vai su X

Tumori, Schillaci: “Lotta contro il cancro priorità di Governo e ministero Salute” - "La presenza del presidente Mattarella testimonia ancora una volta la profonda attenzione che le istituzioni pongono alla lotta contro il ... Segnala msn.com

Lotta contro cancro, Schillaci: “Impegno per investimenti in ricerca oncologica” - Cita i dati sulla riduzione del tasso di mortalità per cancro in Italia, definendoli “migliori rispetto alla media europea e ai principali Stati dell’Unione” e sottolinea che la lotta contro il cancro ... Da interris.it

Tumori. Schillaci: “La lotta al cancro è una priorità assoluta e richiede visione strategica” - Il ministro della Salute nel suo discorso al convegno celebrativo dei 60 anni di attività dell’Airc, rilancia il ruolo del Piano Oncologico Nazionale e della ricerca sanitaria per un sistema più ... Si legge su quotidianosanita.it