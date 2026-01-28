Calciomercato Napoli quali sono i profili che cercano gli azzurri | le parole di Conte

Durante la conferenza stampa prima di Napoli-Chelsea, Antonio Conte ha parlato dei giocatori che il Napoli sta cercando di acquistare. Ha dato qualche dettaglio sui profili che la squadra azzurra vuole rinforzare, lasciando capire che ci sono alcune trattative in corso. I nomi non sono ancora ufficiali, ma il tecnico ha voluto sottolineare l’importanza di trovare i giocatori giusti per migliorare la rosa.

Nel corso della conferenza stampa prepartita di Napoli-Chelsea, Antonio Conte ha offerto un interessantissimo spunto di mercato sui profili ricercati dal club azzurro per rinforzare la rosa a sua disposizione. “Nella mia testa ci sono tante altre soluzioni, visto che abbiamo perso Neres in attacco e quindi creatività. Bisogna vedere dal mercato se riusciremo a trovare qualcosa di creativo. Giocando con due ‘10’ dietro la prima punta, abbiamo bisogno di calciatori che siano creativi e che saltino l'uomo. Vediamo che succede”, le parole del tecnico salentino su possibili ulteriori nuovi innesti in attacco dopo l'arrivo di Giovane.🔗 Leggi su Napolitoday.it

