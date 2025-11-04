Napoli Marchegiani commenta le parole di Conte | | Le sue parole sono un modo per alzare la tensione e creare il giusto ambiente

Napoli, Marchegiani commenta le parole di Conte in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Eintracht Francoforte di Champions Luca Marchegiani, ex portiere e commentatore tecnico, ha commentato ai microfoni di Sky Sport le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia di Champions League contro l’Eintracht, soffermandosi sulla strategia comunicativa dell’allenatore del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, Marchegiani commenta le parole di Conte: : «Le sue parole sono un modo per alzare la tensione e creare il giusto ambiente»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caressa sul rigore del Napoli: «Il var non è intervenuto perché Rocchi avrà alzato la voce» A Sky Bergomi: «Mai visto nel calcio moderno dare un calcio di rigore da un guardalinee». Marchegiani: «L'arbitro poteva chiedere conferma all'arbitro». https://www.iln - facebook.com Vai su Facebook

SKY - Marchegiani: "Napoli? De Bruyne si sta ambientando, ma la squadra ha perso aggressività" https://ift.tt/nAIjO4Z - X Vai su X

Marchegiani: "Conte pare in lotta contro tutti, ma usa le sue parole per caricare l'ambiente" - Nella giornata di ieri, alla vigilia del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, Antonio Conte ha parlato di un Napoli che dà. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Claudio Filippi il mago dei portieri e dei rigori. C’è lui dietro Maignan. Marchegiani: «Con lui ne parai cinque» - Claudio Filippi, assoluto guru della preparazione dei portieri, sta portando il suo metodo anche in quel di Milanello: i dettagli ... Da ilnapolista.it

Marchegiani promuove Spalletti e rivela: «Mi ha sorpreso a Cremona per questo motivo qui». La sua analisi sul tecnico bianconero - Marchegiani promuove Spalletti: l’opinionista Sky loda l’esordio del tecnico, sorpreso dalla difesa a 3 ma colpito dalle idee tattiche e da Vlahovic Una vittoria all’esordio, tre punti sofferti (2- Secondo juventusnews24.com