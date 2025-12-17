L'Inter U23 valuta una possibile cessione di Alexiou allo Spezia, con l'obiettivo di rafforzare la corsa salvezza dei liguri in Serie B. Il difensore greco classe 2005 è al centro delle attenzioni dei biancoazzurri, che potrebbero approfittare della situazione per acquisire un giovane talento. Ecco le ultime novità sulla trattativa tra le due società.

© Internews24.com - Inter U23, i nerazzurri pensano alla cessione allo Spezia di Alexiou: cosa filtra sulla trattativa

Inter News 24 Inter U23, il difensore greco classe 2005 è nel mirino degli aquilotti per la corsa salvezza in Serie B: le ultime sulla possibile cessione del giovane. Lo Spezia torna a muoversi sul mercato e riaccende l’interesse per Christos Alexiou, difensore centrale classe 2005 di proprietà dell’ Inter U23. Il club ligure, attualmente al diciassettesimo posto in Serie B e impegnato nella lotta per la salvezza, è alla ricerca di rinforzi mirati per il reparto arretrato in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da TuttoC, la pista che porta al giovane centrale greco è tornata di forte attualità. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Cagliari Inter, Luvumbo ancora a parte: cosa filtra per la sfida ai nerazzurri

Leggi anche: Napoli Inter, novità su Lobotka: cosa filtra sull’infortunio per la sfida ai nerazzurri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Inter-Liverpool Youth League 5-0, nerazzurri dominano tutta la partita: finisce qui!.

Diretta/ Inter U23 Giana Erminio (risultato finale 0-1): Lamesta timbra il blitz! (oggi 14 dicembre 2025) - 1: nerazzurri in dieci dal 28' e puniti dal gol di Lamesta nel recupero del primo tempo. ilsussidiario.net