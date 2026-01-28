Il Milan lavora già per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I dirigenti rossoneri stanno seguendo da vicino Mario Gila, giovane difensore della Lazio, e Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco. Uno dei due sembra molto vicino a vestire il rossonero, ma ancora non c’è l’accordo definitivo. La società cerca di chiudere al più presto, sperando di portare a casa almeno uno dei due giocatori.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan, in questi ultimi giorni di calciomercato invernale, resterà attento ad eventuali occasioni per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri nell'immediato. Ma anche come, nello specifico, il Diavolo stia già intavolando negoziati per la prossima finestra estiva. In particolare, per due operazioni: una relativa a Mario Gila, l'altra a Leon Goretzka. Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, andrà in scadenza di contratto con la Lazio il 30 giugno 2027, ma non ha intenzione di siglare il rinnovo con il sodalizio del Presidente Claudio Lotito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan pensa al futuro: Gila e Goretzka. Uno dei due è vicino: il punto

Approfondimenti su Milan Calciomercato

Il Milan lavora in anticipo sul mercato per rinforzare la squadra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milan Calciomercato

Argomenti discussi: Milan, il punto sul difensore tra gennaio e giugno: Tare alla ricerca di opportunità in prestito, la situazione; Calciomercato Milan, Corriere: Piace Tiago Gabriel, la richiesta salentina; Calciomercato, le notizie del 19 gennaio 2026: Torino, ufficiale Obrador dal Benfica; Juve e Napoli si sfidano per En-Nesyri; al Milan piace Tiago Gabriel; Fabbian verso la Fiorentina; Calciomercato live: Milan, idea Rabiot per il centrocampo ma si allontana Harder, il Parma pensa a Cutrone. Elmas a Napoli.

Calciomercato Milan: Kean obiettivo per l'estateIl Milan, dopo avere portato a Milanello un giocatore d'area di rigore come Niclas Füllkrug, pensa comunque al futuro. Il tedesco ha già.. calcioline.com

Calciomercato Milan News/ Accordo raggiunto per Gila, idea Johnny Cardoso in prestito (26 gennaio 2026)Il calciomercato Milan ha trovato l'accordo con Mario Gila per la prossima estate. Johnny Cardoso possibilità in prestito ... ilsussidiario.net

#Calciomercato, Moretto: "#Milan, contatti e sondaggi per #Ake. Ora bisogna capire una cosa" facebook

#Calciomercato, @davidecalabria2 torna in Serie A La suggestione di un ritorno al @acmilan e gli altri scenari - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Calabria #transfers x.com