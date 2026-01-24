Calciomercato Parma | occhi su Bocat dello Stoke City Chi è l’obiettivo dei ducali e cosa manca per la chiusura dell’affare

Il Parma guarda con attenzione a Bocat dello Stoke City, obiettivo chiave per rinforzare la corsia mancina. Dopo aver salutato Lovik, i ducali accelerano sui dettagli dell’affare. Manca ancora qualche passaggio per la chiusura, ma l’interesse è concreto. L’operazione potrebbe rappresentare un passo importante nella strategia di rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione.

Calciomercato Parma: no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio, cosa è successoDurante il calciomercato di gennaio, il Parma ha presentato un’offerta per un giocatore, ma questa è stata respinta.

Paratici Fiorentina, il club viola affida all’ex Juve il progetto rilancio: cosa manca per la chiusura dell’affare. Tutti i dettagliLa Fiorentina ha scelto di affidare a Fabio Paratici il progetto di rilancio del club, puntando sulla sua esperienza internazionale.

