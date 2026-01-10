Terza categoria Il Nhul vince 3-2 il posticipo col Veneri a Montecarlo Oggi spicca il derby Stiava-Montagna Seravezzina

Nel fine settimana di Terza categoria, si disputano le gare della 14ª giornata nel girone B di Lucca e della prima di ritorno nel girone di Massa Carrara. Il Nhul ha conquistato una vittoria per 3-2 nel posticipo contro il Veneri a Montecarlo, mentre oggi si gioca il derby tra Stiava e Montagna Seravezzina. Un appuntamento importante per le squadre in questa fase della stagione.

In Terza categoria siamo al weekend della 14ª giornata che nel girone B di Lucca corrisponde alla penultima d'andata mentre in quello unico di Massa Carrara combacia con la prima di ritorno. E in entrambi i casa il turno si è aperto già ieri sera con gli anticipi del venerdì. Intanto era in campo appena due giorni prima il Non ho una lira Viareggio che affrontava mercoledì sera il posticipo della 13ª giornata e l'ha vinto in controrimonta 3-2 a Montecarlo contro il Veneri grazie alle reti di Nicolò Lippi, Rocco Tripiciano e Filippo Cracchiolo (autore del gol-partita). Girone lucchese. Ieri sera due anticipi col derby Sporting Forte dei Marmi-Sporting Camaiore e con Nhul Viareggio-Pappiana.

