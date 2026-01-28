Una libreria che chiude, un altro angolo di città che si spegne. Il 31 gennaio termina l’esperienza della "Libri & Persone", ex storica libreria San Paolo di via del Giglio passata nel 2021 dalla Misericordia alla cooperativa Sintesi Minerva. La notizia è arrivata con un post sui social dalla libreria stessa. "1.593 giorni di Libri & Persone a Empoli - così inizia il messaggio affidato a Facebook -. Quasi quattro anni di presentazioni, corsi, laboratori, gruppi di lettura, attività per bambini e adulti. Uno spazio aperto alle proposte di tutti, uno spazio inclusivo per le fasce più fragili. Eppure, nonostante una comunità affezionata e una base di clienti fidelizzati cresciuta nel tempo, la decisione è stata inevitabile: i costi non sono più sostenibili". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cala il sipario su Libri & Persone: Impossibile sostenere questi costi

Cala il sipario su Libri & Persone: Impossibile sostenere questi costiLa libreria di via del Giglio cessa l’attività a fine mese. Fabio Cremonesi, responsabile welfare culturale di Sintesi Minerva, anticipa: Non disperderemo il capitale umano e relazionale che si è cre ... lanazione.it

