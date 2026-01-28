Cade materiale da un poggiolo esterno in Fondamenta chiusa l' area sottostante

Questa mattina, un pezzo di pietra si è staccato da un poggiolo in Fondamenta degli Ormesini. I vigili del fuoco e i tecnici sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l’area. La strada sottostante è stata chiusa per evitare rischi. Nessuno è rimasto ferito. La zona resterà sotto controllo finché non si completeranno i lavori di rimozione del materiale.

È successo stamattina mercoledì 28 gennaio, agli Ormesini. Subito accorsi i vigili del fuoco e la polizia locale per interdire al passaggio l'area pubblica, per i sopralluoghi e le analisi per gli interventi necessari Dall'ora di pranzo tecnici e vigili del fuoco sono impegnati nel distacco di materiale in pietra dal poggiolo esterno di una struttura in Fondamenta degli Ormesini, avvenuto stamattina. Ci sono state verifiche, nel frattempo il 115 ha provveduto d'intesa con gli esperti e la polizia locale a chiudere l'area sottostante, perché si tratta di una zona pubblica di passaggio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Fondamenta Ormesini

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fondamenta Ormesini

