Louis Buffon può approdare alla Juve… Stabia | il figlio di Gigi verso il trasferimento dal Pisa a gennaio
Louis Buffon, figlio di Gigi, potrebbe trasferirsi dal Pisa alla Juve Stabia a gennaio. La trattativa è nelle fasi preliminari e potrebbe rappresentare un passo importante per la sua carriera. Restano da definire i dettagli con le parti coinvolte, mentre il club sembra interessato a puntare sulle giovani promesse. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime settimane.
Louis Buffon può approdare alla Juve. Stabia: il figlio di Gigi verso il trasferimento dal Pisa a gennaio. Le ultime sul futuro del classe 2007. Il calciomercato invernale 2026 regala una suggestione dal sapore storico e romantico: un Buffon potrebbe presto tornare a calcare i campi della Campania. Secondo quanto rivelato dall’esperto Nicolò Schira, la Juve Stabia avrebbe messo nel mirino Louis Thomas Buffon, primogenito della leggenda Gianluigi e di Alena Seredova. Le “Vespe” hanno avviato contatti concreti con il Pisa per assicurarsi il giovane talento con la formula del prestito secco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il talento, a volte, è un’eredità preziosa e Louis Buffon lo sa. Il figlio d’arte ha acceso i riflettori su di sé con una tripletta da sogno nelle qualificazioni agli Europei U19.A soli 17 anni, Louis gioca con la leggerezza di chi ama il calcio e la maturità di chi ne c - facebook.com facebook
