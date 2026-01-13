Louis Buffon può approdare alla Juve… Stabia | il figlio di Gigi verso il trasferimento dal Pisa a gennaio

Louis Buffon, figlio di Gigi, potrebbe trasferirsi dal Pisa alla Juve Stabia a gennaio. La trattativa è nelle fasi preliminari e potrebbe rappresentare un passo importante per la sua carriera. Restano da definire i dettagli con le parti coinvolte, mentre il club sembra interessato a puntare sulle giovani promesse. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime settimane.

Louis Buffon può approdare alla Juve. Stabia: il figlio di Gigi verso il trasferimento dal Pisa a gennaio. Le ultime sul futuro del classe 2007. Il calciomercato invernale 2026 regala una suggestione dal sapore storico e romantico: un Buffon potrebbe presto tornare a calcare i campi della Campania. Secondo quanto rivelato dall’esperto  Nicolò Schira, la  Juve Stabia  avrebbe messo nel mirino  Louis Thomas Buffon, primogenito della leggenda Gianluigi e di Alena Seredova. Le “Vespe” hanno avviato contatti concreti con il  Pisa  per assicurarsi il giovane talento con la formula del prestito secco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

