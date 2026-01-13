Louis Buffon può approdare alla Juve… Stabia | il figlio di Gigi verso il trasferimento dal Pisa a gennaio

Louis Buffon, figlio di Gigi, potrebbe trasferirsi dal Pisa alla Juve Stabia a gennaio. La trattativa è nelle fasi preliminari e potrebbe rappresentare un passo importante per la sua carriera. Restano da definire i dettagli con le parti coinvolte, mentre il club sembra interessato a puntare sulle giovani promesse. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime settimane.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.