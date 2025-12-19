campionati italiani medaglia di bronzo per guarducci

Elena Guarducci chiude il 2025 con una brillante medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti, consolidando la sua posizione tra le eccellenze nazionali. Un risultato che testimonia l’impegno e la talento della nuotatrice, segnando un importante traguardo in una stagione ricca di sfide e successi.

Una medaglia di bronzo, conquistata nell’ambito dei campionati italiani assoluti. E’ con questo risultato, colto pochi giorni fa, che Elena Guarducci ha chiuso il 2025 sul piano prettamente agonistico. L’atleta pratese in forza all’Akiyama Settimo Torinese, che si allena ormai da tempo con il Kyu Shin Ryu Prato, ha preso parte qualche giorno Campionato Italiano Assoluto A1 di judo svoltosi ad Ostia, gareggiando nella categoria "-48 kg". E ha chiuso la massima competizione italiana al terzo posto finale, riuscendo così a salire sul gradino più basso del podio. Bilancio positivo insomma per la ventunenne di Prato, che personalmente aveva ottenuto il risultato più soddisfacente della stagione lo scorso marzo ed è rappresentato dalla medaglia d’argento ottenuta a Riga, per la "European Cup". 🔗 Leggi su Lanazione.it

