Verissimo | Andrea Sempio ospite per la prima volta da Silvia Toffanin

Andrea Sempio sarà ospite per la prima volta a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Dopo la pausa natalizia, il programma torna in onda nel fine settimana su Canale 5 con due nuove puntate, oggi e domani, 11 gennaio. La trasmissione offre uno spazio dedicato alle interviste e agli approfondimenti sulla vita di personaggi pubblici, nel rispetto di uno stile sobrio e accurato.

Silvia Toffanin, dopo la pausa natalizia, torna a presidiare il weekend pomeridiano di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 10 gennaio, e domani, domenica 11 gennaio. Tutti gli ospiti del weekend. Sabato 10 gennaio – ore 16:30. La prima puntata del 2026 si aprirà con Claudia Gerini, attrice molto amata, che festeggia quarant'anni di carriera con un nuovo film in uscita nelle sale, Prendiamoci una pausa. Nel giorno del suo compleanno sarà in studio il ballerino e coreografo di fama internazionale, vincitore della prima edizione di The Traitors Italia, Giuseppe Giofré, accompagnato dalla mamma Rossella.

