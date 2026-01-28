Fiume Rapido in piena a Cassino Rotti gli argini e strade a rischio foto e video

Il maltempo ha fatto salire il livello del fiume Rapido a Cassino. Gli argini si sono rotti sulla strada provinciale tra Caira e Cassino, creando rischi e disagi. Strade allagate e allerta in tutta la zona mentre i soccorritori cercano di contenere i danni.

Il maltempo delle ultime ore ha provocato l'innalzamento del fiume Rapido, che ha rotto gli argini lungo la strada provinciale che collega Caira a Cassino, nel sud della provincia di Frosinone. La pioggia incessante ha gonfiato anche la zona di Sant'Elia, sebbene il livello critico non sia ancora stato superato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino e i carabinieri, mentre la Polizia Locale mantiene un monitoraggio costante dell'area. Fortunatamente al momento non si registrano danni a persone o cose. Le autorità locali valutano eventuali chiusure di strade e ponti sovrastanti il fiume, che verranno disposte solo tramite ordinanza dei sindaci di Cassino e Sant'Elia.

