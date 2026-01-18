Milan-Lecce Falcone sul cammino dei rossoneri | in campo da 134 gare di fila

Durante la 21ª giornata di Serie A tra Milan e Lecce, OPTA ha condiviso una statistica relativa a Wladimiro Falcone, portiere dei giallorossi. In particolare, il dato evidenzia la sua continuità di presenza in campionato, con 134 gare consecutive in campo. Questa statistica sottolinea la costanza e l’affidabilità del portiere nel corso delle ultime stagioni.

