Milan-Lecce Falcone sul cammino dei rossoneri | in campo da 134 gare di fila
Durante la 21ª giornata di Serie A tra Milan e Lecce, OPTA ha condiviso una statistica relativa a Wladimiro Falcone, portiere dei giallorossi. In particolare, il dato evidenzia la sua continuità di presenza in campionato, con 134 gare consecutive in campo. Questa statistica sottolinea la costanza e l’affidabilità del portiere nel corso delle ultime stagioni.
Messo alle spalle il netto successo contro il Como di Cesc Fabregas, ottenuto nel recupero della 16^ giornata di Serie A disputato in settimana, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare protagonista. Questa sera, alle 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, i rossoneri ospiteranno il Lecce nella sfida valida per la 21^ giornata di campionato. Per i giallorossi guidati da Eusebio Di Francesco, di nuovo di scena a San Siro dopo l'impegno infrasettimanale contro l'Inter, la gara rappresenta un'occasione di riscatto. Il Lecce si presenta alla sfida con il Milan reduce da tre sconfitte consecutive e con la necessità di fare punti per non complicare ulteriormente la propria situazione in classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
OFFICIAL Milan lineup vs. Lecce: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic x.com
