Bollate riconoscimento ai carabinieri per l’operazione antidroga Square

Questa mattina, nel Comune di Bollate, i carabinieri hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale per aver smantellato una rete di spaccio durante l’operazione “Square” a novembre dello scorso anno. La cerimonia si è svolta nella Sala Consiliare del Municipio, con il sindaco e altri rappresentanti locali che hanno consegnato il premio all’Arma. Si tratta di un gesto simbolico per ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro svolto sul territorio.

