Notte di paura per una coppia Il vicino bussa alla porta Ha un coltello di 20 centimetri

Una notte difficile per una coppia a Siena, quando un vicino si presenta alla porta con un coltello di 20 centimetri. L'uomo ha ammesso l'errore, chiedendo scusa sia alla coppia che agli altri vicini. La situazione si è risolta senza escalation, ma ha lasciato tensione e preoccupazione nel quartiere. È importante affrontare questi episodi con calma, assicurando la sicurezza di tutti e promuovendo il dialogo tra vicini.

di Laura Valdesi SIENA "Dico solo che ho sbagliato, lo so". E ancora: "Confermo tutto. Ho chiesto scusa subito, anche ai vicini". Aveva atteso di entrare in aula, scortato dai carabinieri del Radiomobile di Montepulciano, a testa bassa. Seduto accanto all'avvocato Beatrice Pammolli. E anche in aula ha tenuto il profilo basso l'ivoriano di 33 anni, che vive a Sinalunga, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. E per aver terrorizzato, nel cuore della notte, lasciandola sotto choc, una coppia che abita accanto a lui a Sinalunga. "La centrale ha ricevuto una chiamata, erano le 2.15. L'uomo denunciava la presenza di un extracomunitario, suo vicino di casa, fuori dalla porta.

