Centrale biometano i Comitati | Serve trasparenza e il coinvolgimento dei cittadini

Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Apprendiamo dal vicesindaco Balboni che l’amministrazione comunale fa ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar sulla vicenda dell’autorizzazione per la realizzazione a Gaibanella dell’impianto della società. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

