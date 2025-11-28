La mia bimba è morta Il dramma della vip era alla fine della gravidanza | dolore infinito

Il mondo dei social media si ferma per un attimo, colpito da una notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. La celebre influencer, punto di riferimento per migliaia di follower con le sue ricette e i suoi tutorial, sta vivendo il momento più buio della sua esistenza. La ventiquattrenne ha deciso di aprirsi al suo pubblico, condividendo un dolore immenso: la perdita di una delle sue gemelle, nate dal suo amore con il marito. Una tragedia inaspettata che ha spezzato l’idillio dei suoi contenuti leggeri, rivelando un dramma familiare profondo. È stato il 26 novembre che il cuore di milioni di persone si è stretto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La mia bimba è morta”. Il dramma della vip, era alla fine della gravidanza: dolore infinito

Argomenti simili trattati di recente

Non fu un attacco prolungato né un comportamento predatorio. Così è morta la bimba di 9 mesi morsa dal Pitbull di famiglia ad Acerra. Una reazione improvvisa, una dinamica complessa e un dettaglio emerso solo grazie all’autopsia. - facebook.com Vai su Facebook

Bimba morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale, mamma e papà disperati: «Su Ludovica esami affrettati» - «I medici potevano fare di più viste le condizioni in cui la bambina è stata portata al pronto soccorso di Feltre»: un dolore straziante ... Scrive ilmessaggero.it

Bimba di due anni morta dopo le dimissioni dall’ospedale: cosa dice l’autopsia (e perché c’è un medico indagato) - La piccola è deceduta poche ore dopo essere stata visitata: l’autopsia parla di meningoencefalite da pneumococco. Riporta today.it

È morta la bimba di due anni di Telgate, era caduta mentre giocava - Una caduta mentre stava giocando con il cuginetto a Palazzolo a casa dei parenti la sera di sabato 25 ottobre, è stata fatale per una bimba di quasi due anni residente a Telgate. Si legge su ecodibergamo.it