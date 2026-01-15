Biathlon l’Italia maschile pronta alle ultime scelte in vista delle Olimpiadi Tra Baviera e Slovacchia la posta sarà elevata

L’Italia maschile di biathlon si prepara alle ultime selezioni prima delle Olimpiadi, con impegno tra Baviera e Slovacchia. Tra i candidati, Tommaso Giacomel si distingue come uno dei principali pretendenti alla conquista della Coppa del Mondo. Le scelte che verranno fatte in queste tappe saranno decisive per definire la squadra che rappresenterà l’Italia a livello olimpico.

Come sappiamo, Tommaso Giacomel è un serio pretendente alla conquista della Coppa del Mondo maschile di biathlon. La sua presenza nella squadra italiana per Milano Cortina 2026 non è in discussione. Lo stesso vale per Lukas Hofer, reduce peraltro dai primi piazzamenti nella top-10 della carriera. Qual è la situazione relativa agli altri tre posti a disposizione del movimento azzurro? Patrick Braunhofer ha verosimilmente scalato posizioni nelle gerarchie interne grazie alle proprie prestazioni di Oberhof. Solido e convincente, il ventisettenne sudtirolese sta avanzando con credenziali la sua candidatura per un pettorale griffato con i Cinque cerchi più esclusivi che esistano. 🔗 Leggi su Oasport.it

