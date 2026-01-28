A Firenze, un quartiere chiamato “la nuova terra dei fuochi” si affaccia tra baracche e rifiuti. L’hotel Indiano si trova in un’area dove la vita sembra un continuo caos, tra persone che vivono tra discariche e condizioni di totale abbandono. Gli abitanti lo definiscono “il far west”, e molti si chiedono come si possa ancora vivere in queste condizioni. La situazione resta difficile, e anche se sembra che nulla cambi, le storie di chi ci vive mostrano che bisogna agire subito.

Firenze, 28 gennaio 2026 – Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi, diceva Tancredi nel Gattopardo. Citazione che calza a pennello al Poderaccio, che in quella desinenza -accio riassume la nomea che si porta da tempo immemore, di discarica e rifugio degli ultimi. La promessa riqualificazione con l’espansione del parco dell’Argingrosso verso le Piagge con il progetto del parco Florentia avanza a ritmi geologici. Sos dei residenti: «La riqualificazione non c’è stata» E lo smantellamento del campo rom del 2020 a molti qui pare un’operazione zoppa. Buttando giù le casine non si è sgombrato l’area dalla marginalità sociale, anzi, l’opposto: tra le sterpaglie, nei piaggioni malsani, dietro teli e lamiere che celano povertà, sofferenza e illegalità, c’è stata una diaspora di accampamenti abusivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova terra dei fuochi, benvenuti all'hotel Indiano. Vite tra baracche e rifiuti. Il rione: "Qui è il far west"

Tra il 2013 e il 2025, nella Terra dei Fuochi sono state rimosse circa 43mila tonnellate di rifiuti, segnando un impegno costante nella bonifica e nel recupero ambientale.

