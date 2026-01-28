Questa sera alle 21 al St. Jakob-Park si gioca l’ultima giornata del girone di Europa League tra Basilea e Viktoria Plzen. Le due squadre cercano punti importanti per la qualificazione, con il match che promette emozioni e tanti gol. Entrambe scendono in campo con obiettivi chiari, pronti a darsi battaglia fin dal primo minuto.

Tra le sfide in programma nell’ottava e ultima giornata del girone unico di UEFA Europa League c’è anche il match che vede opposte Basilea e Viktoria Plzen, che si gioca giovedì sera al St. Jakob Park. I padroni di casa del Basilea sono chiamati a vincere a tutti i costi se vogliono sperare di entrare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Basilea-Viktoria Plzen (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Approfondimenti su Basilea ViktoriaPlzen

Questa sera si gioca l’ultima giornata del girone di Europa League con la partita tra Basilea e Viktoria Plzen.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Basilea ViktoriaPlzen

Argomenti discussi: Europa League, atto finale: Roma difende la top-8, il Bologna sogna l'aggancio; Le partite di Europa League giovedì 29 gennaio e orari di inizio; Basilea-Viktoria Plzen (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Basilea-Viktoria Plzen: subito l’impatto del nuovo allenatore.

Pronostico Basilea-Viktoria Plzen: subito l’impatto del nuovo allenatoreBasilea-Viktoria Plzen è una partita valida per l'ottava giornata della League Phase di Europa League: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

Europa League live l'ultima giornata: classifica, risultati e verdetti con Roma e Bologna. Chi va agli ottavi, chi agli spareggi e chi è eliminatoL'evoluzione della classifica della Europa League con i risultati dell'ultima giornata: gli aggiornamenti minuto per minuto. msn.com

Questa sera ore 21 a #Basilea ci giochiamo il passaggio del turno di #EuropaLeague. Contro i cechi del Viktoria Pilsen serve una vittoria meglio se con tanti gol. Poi dipendiamo da vari scenari su altri campi. Difficile ma possibile. Dobbiamo vincere! #rotbl x.com

LO SWISS EXPRESS È DI RITORNO IN STAZIONE. SAPRÀ FAR ARRIVARE PUNTUALE IL BASILEA Ieri sera il Basilea ha nominato STEPHAN LICHTSTEINER quale successore di Ludovic Magnin, prendendo forse molti di sorpresa. Molti, ma n - facebook.com facebook