Basilea-Viktoria Plzen Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera si gioca l’ultima giornata del girone di Europa League con la partita tra Basilea e Viktoria Plzen. Le due squadre si affrontano al St. Jakob-Park alle ore 21:00, in una sfida che potrebbe decidere il destino della qualificazione. Entrambe cercano punti importanti: i padroni di casa vogliono consolidare la loro posizione, mentre gli ospiti sperano in una vittoria per mantenere vive le speranze di passare il turno. La partita si preannuncia equilibrata, con le squadre che si preparano a dare il massimo per ottenere un risultato

Tra le sfide in programma nell’ottava e ultima giornata del girone unico di UEFA Europa League c’è anche il match che vede opposte Basilea e Viktoria Plzen, che si gioca giovedì sera al St. Jakob Park. I padroni di casa del Basilea sono chiamati a vincere a tutti i costi se vogliono sperare di entrare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Il match tra Panathinaikos e Viktoria Plzen, valido per l'Europa League, si disputerà l'11 dicembre 2025 alle ore 21:00.

Stephan Lichtsteiner, nuovo allenatore del Basilea, si è presentato in conferenza stampa senza timore: "Sarà fondamentale proporre un calcio dominante" - facebook.com facebook

Secondo il ben informato @Blick_Sport, la vittoria di ieri potrebbe non bastare a salvare Mister Magnin. Si parla di eventuali candidati dopo un esonero, e per la 3º volta si accosta il nome die Davide #Ancelotti al #Basilea, un'altra opzione sarebbe Lichtsteiner. x.com