Barella arriva il responso | quante gare salterà

Nicolò Barella resta a casa dopo aver accusato un problema muscolare nell’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile. Il centrocampista dell’Inter non partirà con la squadra per la trasferta in Germania. I medici gli hanno consigliato di riposare, quindi Barella dovrà saltare le prossime partite. Ancora non si sa con certezza quanti incontri salterà, ma la sua assenza sarà pesante per l’Inter.

Nicolò Barella non è partito per Dortmund a causa di un problema muscolare accusato nell’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile. Il club nerazzurro ha fatto chiarezza sulle condizioni del centrocampista con una nota diffusa in mattinata: “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”. Tempi di recupero e rientro di Barella. Come sottolineato da Gazzetta.it, non si tratta di un infortunio grave, ma lo stop sarà comunque inevitabile.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo l'espulsione di Mazzocchi nel match tra Lazio e Napoli, il giudice sportivo ha deciso le sanzioni.

«In molti mi chiedono come sia giocare col muro giallo e di fronte a 81mila spettatori». Stasera Mkhitaryan si ritrova di nuovo al Westfalenstadion, ma questa volta dalla parte opposta. L'Inter arriva in Germania con una formazione rimaneggiata: Nicolò Barella,