Giudice Sportivo ecco quante giornate salterà Mazzocchi dopo il rosso contro la Lazio

Dopo l'espulsione di Mazzocchi nel match tra Lazio e Napoli, il giudice sportivo ha deciso le sanzioni. Ecco quante giornate di squalifica dovrà scontare il calciatore biancoceleste in seguito al cartellino rosso e alle conseguenti tensioni durante la partita.

Lazio-Napoli è stata caratterizzata da tanta tensione. Non solo il doppio giallo a Noslin, che ha lasciato inizialmente i biancocelesti in 10 uomini, ma anche la rissa tra Mazzocchi e Marusic. Quest’ultima ha portato al rosso diretto per entrambi, con i partenopei che hanno chiuso in 10 e i biancocelesti addirittura in 9. Nonostante questo, nessun pugno duro del Giudice Sportivo, con un solo turno di squalifica per l’esterno. Giudice Sportivo, un turno di squalifica per Mazzocchi. Nessun pugno duro del Giudice Sportivo, con l’arbitro che dunque non ha inserito nel proprio taccuino la dicitura ‘condotta violenta’, che avrebbe portato ad almeno due giornate di squalifica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

